Indiscrezioni riferiscono Kim Jong-Un sia morto | ma non c’è conferma

(Di venerdì 24 aprile 2020)Kim-Un sia, ma non c’èDa un’indiscrezione di Dagospia pare il leader della Corea del Nord siain seguito a complicazioni della sua cartella clinica. La settimana scorsa fonti della CIA avevano riferito avesse avuto un arresto cardiocircolatorio e fosse in ospedale. Per curarlo era stata fatta venire apposta dalla Cina un’equipe di medici, anche se il buon Antonio Razzi – famoso per essere andato a più riprese in Corea del Nord – aveva liquidato tutto come “sciocchezze”. L’ex senatore, contattato oggi da Termometro politico per un commento, dice di non sapere nulla. Kim Jon-Un è stato lo zimbello dell’Occidente per qualche tempo, specie durante l’escalation missilistica in cui sembrava davvero intenzionato a tirare testate nucleari sull’Occidente. ...