In auto con cocaina e hashish, 33enne riconosciuto dalla Polizia e arrestato (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il 33enne di Caserta Graziano Grillo è finito in manette nel corso di un’operazione antidroga della Polizia di Stato. L’uomo, già noto per spaccio di stupefacenti, viaggiava con un’altra persona a bordo di un’auto nei pressi dello svincolo autostradale di Caserta Sud, quando ha incrociato una pattuglia della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Caserta, impegnata in un servizio antidroga. I poliziotti lo hanno riconosciuto e poi fermato, trovandogli addosso oltre 100 grammi di cocaina e dell’hashish; il 33enne è stato portato in carcere. Per Grillo e il conducente della vettura è poi scattata la sanzione amministrativa da 533 euro perché sorpreso in strada nonostante le prescrizioni anti-Covid. L'articolo In auto con cocaina e hashish, 33enne riconosciuto dalla ... Leggi su anteprima24 Ostia - sbagliano i sequestri al clan Spada : confiscata la Gamma Auto

