Come Salvini fa propaganda non spiegando che il Mes debba passare per il nostro Parlamento (Di venerdì 24 aprile 2020) Oltre 7500 condivisioni di quel post che dice nulla facendo intendere di dire tutto. Matteo Salvini, dopo la conferenza stampa di giovedì sera in cui Giuseppe Conte ha parlato delle decisioni prese dal Consiglio Europeo sulle misure economiche adottabili per la gestione dell’emergenza sanitaria, si è scagliato – ancora una volta – contro il presidente del Consiglio. Il leader della Lega parla del Mes approvato da Conte, omettendo dettagli che, di fatto, smontano i suoi stessi proclami sovranisti. Proviamo a fare un po’ di chiarezza. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte sul Consiglio Europeo: «Tappa importante nella storia europea» «Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli – scrive Matteo Salvini su Facebook -. Di tutto il resto, Come il Recovery Fund, si parlerà solo ... Leggi su giornalettismo Ricordate quando Salvini e Meloni hanno proposto Feltri come Presidente della Repubblica?

“Alessandro Di Battista traditore come Salvini”/ Gianluigi Paragone svela chat M5s

Il M5S e Alessandro Di Battista «sciacallo come Salvini» (Di venerdì 24 aprile 2020) Oltre 7500 condivisioni di quel post che dice nulla facendo intendere di dire tutto. Matteo, dopo la conferenza stampa di giovedì sera in cui Giuseppe Conte ha parlato delle decisioni prese dal Consiglio Europeo sulle misure economiche adottabili per la gestione dell’emergenza sanitaria, si è scagliato – ancora una volta – contro il presidente del Consiglio. Il leader della Lega parla del Mes approvato da Conte, omettendo dettagli che, di fatto, smontano i suoi stessi proclami sovranisti. Proviamo a fare un po’ di chiarezza. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte sul Consiglio Europeo: «Tappa importante nella storia europea» «Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli – scrive Matteosu Facebook -. Di tutto il resto,il Recovery Fund, si parlerà solo ...

matteosalvinimi : #Salvini: Non si può ripartire come se nulla fosse, occorrerà partire senza burocrazia, cancellando tutte le penden… - davidefaraone : Fosse dipeso da #Salvini e dalla #Meloni avremmo #VittorioFeltri Presidente della Repubblica. Ascoltate come tesson… - LegaSalvini : ??++ APPROVATO IL MES, DRAMMATICA IPOTECA SUL FUTURO DELL’ITALIA ++ #Salvini: Approvato il MES, una drammatica ipo… - Nessuno06404424 : RT @ricpuglisi: I #NoEuro di cui si circonda Salvini stanno avendo l'ennesima crisi di nervi. Come possiamo aiutarli? #salvinicensuraital… - giuggiu71 : RT @Iperbole_: Salvini si chiede come mai si vuole il commissariamento della Lombardia e non quello dell'Emilia-Romagna. Gliel'ho spiegato… -