Cellino | «Ho votato sì alla ripresa per non mettermi di traverso | ma la data del 4 maggio

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è intervenuto a Radio Sportiva. Ha dichiarato di non condividere "il messaggio arrogante" della Lega. Una forzatura della ripresa per un campionato già falsato. «Sembra che io non voglia giocare perché sono ultimo in classifica e non voglio retrocedere, ma il messaggio arrogante uscito dalla Lega non lo condivido. Impensabile andare oltre il 30 di giugno tra contratti in scadenza e bilanci, il campionato è già di fatto annullato, perché falsato. Dovremmo pensare alla prossima stagione a prescindere dalla categoria, stiamo forzando la ripresa in momenti in cui è tecnicamente impossibile giocare: è imbarazzante pensarlo. Da Assocalciatori poca chiarezza, le tv cercano di risparmiare soldi, il governo prenda la responsabilità di dire sì o no, non ...

