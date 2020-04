Calcio | Ripresa allenamenti Ghirelli | Ascoltiamo Rezza | prima viene la salute

capuanogio : #Rezza (ISS) sull'eventuale ripresa del calcio: 'Credo sia una decisione difficile da prendere, ma per questo sport… - AntoVitiello : #Scaroni all'Ansa: 'Il #Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a calcio. Se ci sono i p… - Calcio_Casteddu : Il presidente del #Coni prepara la ripresa delle attività sportive ma sul calcio tira aria gelida. ?? - NCN_it : CONI, MALAGÒ: 'PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLO SPORT PRONTO PER LUNEDÌ, DECIDERANNO SPADAFORA E IL GOVERNO' CLICCA… - sportli26181512 : Coronavirus, la #Liga frena su test e ripresa degli allenamenti: Il ministro della Salute, Salvador Illa, ha ricord… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ripresa Calcio - Ripresa, Sibilia insiste... ma non troppo La Voce di Mantova Rezza: "Per la ripresa del calcio non ci sono le condizioni di rischio non zero"

“Credo sia una decisione difficile da prendere, ma per questo sport non ci sono condizioni di rischio zero e in questo caso c'è anche un contatto fisico. Il rischio non è zero”. Ad affermarlo è ...

Inter, Candreva: "Non ci aspettavamo questa pandemia, sulla ripresa..."

Poi l'intervista, nel corso della quale il centrocampista ha parlato dell'emergenza Coronavirus e dell'eventuale ripresa del campionato. Candreva ha dichiarato: "È un momento delicato. Questa pandemia ...

