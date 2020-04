Cagnolina che viveva in una gomma non riusciva a smettere di sorridere quando è stata

Leggi su bigodino

(Di venerdì 24 aprile 2020) Panama è unadavvero molto grata, perché èfinalmente da un gruppo di volontari. Chissà da quanto tempoin quellaper auto,i soccorritori l’hanno portata via. E lei per dire grazie non ha più smesso ditrovata Panama era coperta di scabbia. Non aveva altro che una vecchiacome casa. Eppure trovava sempre un motivo per quanto piccolo fosse per continuare a. Alcuni operai in un magazzino vicino a Memphis, nel Tennessee, videro il cucciolo mentre si nascondeva. Iniziarono a darle da mangiare. La piccola era timida per lasciarli avvicinare abbastanza, ma dallasorrideva sempre. Fu allora che le scattarono una foto postandola online per trovare qualcuno che potesse aiutarla. Michelle Quina, coordinatrice della Streetdog Foundation, si è subito ...