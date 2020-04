‘Amici 18’, l’ex allievo Daniel Piccirillo in arte Daniel Cosmic finisce nella bufera per delle frasi choc rivolte a una fan (Video) (Di venerdì 24 aprile 2020) Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, è stato un concorrente della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, che era entrato nella scuola più ambita d’Italia per dimostrare il suo talento nell’ambito della musica, è finito al centro delle polemiche a causa di una diretta Instagram che ha visto protagonisti lui ed una sua fan. Piccirillo, infatti, rivolgendosi alla ragazza – presumibilmente molto giovane – ha usato delle espressioni che hanno generato lo sconcerto sul web. “Se non ci mangi stiamo molto bene“, “Il tuo ragazzo ideale? Deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi”, “È capitato a volte che ti sei mangiata tua madre?”, “Cosa fai come hobby oltre che mangiare?”, sono state le frasi che Daniel ha pronunciato durante la ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 aprile 2020), in, è stato un concorrente della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, che era entratoscuola più ambita d’Italia per dimostrare il suo talento nell’ambito della musica, è finito al centro delle polemiche a causa di una diretta Instagram che ha visto protagonisti lui ed una sua fan., infatti, rivolgendosi alla ragazza – presumibilmente molto giovane – ha usato delle espressioni che hanno generato lo sconcerto sul web. “Se non ci mangi stiamo molto bene“, “Il tuo ragazzo ideale? Deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi”, “È capitato a volte che ti sei mangiata tua madre?”, “Cosa fai come hobby oltre che mangiare?”, sono state le frasi cheha pronunciato durante la ...

