After Life, la seconda stagione torna a commuovere pur nella ripetitività (Di venerdì 24 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=mlhciLCtEis Uscita su Netflix nel marzo 2019, precisa, concisa e appassionante nei suoi sei episodi, After Life è stata davvero una delle migliori serie tv dell’anno. Merito tutto di una mente comica, e per questo profondissima, di Ricky Gervais, qui nel triplo ruolo di sceneggiatore, regista e attore protagonista. Si dice che solo i comici più geniali sappiano far piangere veramente e questa serie ne è la prova: poche altre produzioni in anni recenti hanno saputo parlare in modo così denso ed efficace di lutto, senso della vita, ateismo, esistenza pragmatica e senza scampo. Per questo il primo approccio nei confronti della seconda stagione, sbarcata sempre in streaming il 24 aprile, è ovviamente di estrema cautela: riuscirà a essere brillante come la prima? Non rovinerà tutto il pathos? Ma ... Leggi su wired After Life 2 - su Netflix in streaming da oggi

After Life - Ricky Gervais torna con una seconda stagione che prosegue nel solco del passato

After Life 2 - la recensione in anteprima : Ricky Gervais affronta la semplicità del dolore (Di venerdì 24 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=mlhciLCtEis Uscita su Netflix nel marzo 2019, precisa, concisa e appassionante nei suoi sei episodi,è stata davvero una delle migliori serie tv dell’anno. Merito tutto di una mente comica, e per questo profondissima, di Ricky Gervais, qui nel triplo ruolo di sceneggiatore, regista e attore protagonista. Si dice che solo i comici più geniali sappiano far piangere veramente e questa serie ne è la prova: poche altre produzioni in anni recenti hanno saputo parlare in modo così denso ed efficace di lutto, senso della vita, ateismo, esistenza pragmatica e senza scampo. Per questo il primo approccio nei confronti della, sbarcata sempre in streaming il 24 aprile, è ovviamente di estrema cautela: riuscirà a essere brillante come la prima? Non rovinerà tutto il pathos? Ma ...

NetflixIT : Quasi Amici ma è la seconda stagione di After Life (che è disponibile ora). - fedeiago : RT @NetflixIT: Quasi Amici ma è la seconda stagione di After Life (che è disponibile ora). - _lucadavanzo : RT @NetflixIT: Quasi Amici ma è la seconda stagione di After Life (che è disponibile ora). - CioAurora : RT @NetflixIT: Quasi Amici ma è la seconda stagione di After Life (che è disponibile ora). - senon_te : RT @NetflixIT: Quasi Amici ma è la seconda stagione di After Life (che è disponibile ora). -