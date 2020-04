Temptation Island, Michael De Giorgio lascia la fidanzata dopo le offese a Lara Zorzetto (Di giovedì 23 aprile 2020) Un terremoto social ha investito Lara Zorzetto, ex partecipante di Temptation Island che, negli ultimi giorni, ha rivelato di essere in attesa di un bambino dal suo attuale compagno, Mattia Monaci.dopo la comunicazione della notizia, il suo ex fidanzato, Michael De Giorgio, con cui ha preso parte al docu-reality prodotto da Maria De Filippi, ha condiviso un'Instagram Stories ironica all'indirizzo di Lara Zorzetto, mostrandosi con un finto pancione.Temptation Island, Michael De Giorgio lascia la fidanzata dopo le offese a Lara Zorzetto 23 aprile 2020 20:30. Leggi su blogo Temptation Island - arrivano Giulia Cavaglià e Francesco Sole? La risposta dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’

Giulia Cavaglia e Francesco Sole pronti per Temptation Island Vip? Ecco le ultime dichiarazioni della coppia

Temptation Island 2020 - tra le coppie anche Giulia Cavaglià e Francesco Sole? (Di giovedì 23 aprile 2020) Un terremoto social ha investito, ex partecipante diche, negli ultimi giorni, ha rivelato di essere in attesa di un bambino dal suo attuale compagno, Mattia Monaci.la comunicazione della notizia, il suo ex fidanzato,De, con cui ha preso parte al docu-reality prodotto da Maria De Filippi, ha condiviso un'Instagram Stories ironica all'indirizzo di, mostrandosi con un finto pancione.Delale23 aprile 2020 20:30.

morganamaIfoy : @Ieamariejohnson in passato, se non erro, ci son state alcune edizioni, anche di temptation island, ed hanno sempre… - BlitzQuotidiano : Temptation Island, Giulia Cavaglià: “Parteciperei, di Francesco Sole mi fido” - KontroKulturaa : Giulia Cavaglia e Francesco Sole pronti per Temptation Island Vip? Ecco le ultime dichiarazioni della coppia - - jupitears : ma quest’estate temptation island lo registrano con i tentatori a un metro di distanza dalle fidanzate e i plexiglass? - BITCHYFit : Temptation Island Vip 2020: una coppia si candida a partecipare -