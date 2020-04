Saviano, assembramenti ai funerali di Sommese: notificate 54 sanzioni amministrative (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSaviano (Na) – Arrivano i primi provvedimenti dopo i funerali tenutisi a Saviano per la dipartita del sindaco Sommese. Proprio in relazione agli assembramenti verificatisi lo scorso 18 aprile presso l’ospedale di Nola e il Comune di Saviano, in occasione del tragitto del feretro del Sindaco Sommese, i Carabinieri della Compagnia di Nola, alla data odierna, hanno complessivamente notificato 54 sanzioni amministrative ad altrettante persone individuate tra i presenti ai due eventi. Sono tuttora in corso attività per l’identificazione di ulteriori partecipanti agli assembramenti. L'articolo Saviano, assembramenti ai funerali di Sommese: notificate 54 sanzioni amministrative proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Arrivano i primi provvedimenti dopo itenutisi aper la dipartita del sindaco. Proprio in relazione agliverificatisi lo scorso 18 aprile presso l’ospedale di Nola e il Comune di, in occasione del tragitto del feretro del Sindaco, i Carabinieri della Compagnia di Nola, alla data odierna, hanno complessivamente notificato 54ad altrettante persone individuate tra i presenti ai due eventi. Sono tuttora in corso attività per l’identificazione di ulteriori partecipanti agli. L'articoloaidi54proviene da Anteprima24.it.

ndoniotto : In futuro ricordo di questi giorni Vice sindaco di Saviano ??????? #multiplagang #covid_19 #assembramenti #camminate… - Terry_435 : RT @salvtortora: Per onorare la bara di Sommese si sono formati due assembramenti a Nola e Saviano, due picchetti a Casamarciano e Baiano,… - DenverCartoons : RT @opificioprugna: Dopo gli #assembramenti per il funerale del sindaco, a #Saviano nasce l'app Immbecilli. ( Marianna Cafiero @mariannaca… - VentagliP : RT @il_Giangi: #coronavirus Dopo gli #assembramenti per il funerale del #sindaco, a #Saviano nasce l'#app Immbecilli. #19aprile #Immuni #CO… - il_Giangi : #coronavirus Dopo gli #assembramenti per il funerale del #sindaco, a #Saviano nasce l'#app Immbecilli. #19aprile… -