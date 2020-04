Marquez | “Stagione breve complicata | aumenta i rischi”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 23 aprile 2020) "Sarebbe complicato avere una stagione, perché bisognerebbe prendersi dei rischi, non potendo saltare delle gare non ci sarebbe il tempo per recuperare punti. Ma onestamente non ci penso in questo momento, quando avremo un calendario farò le mie strategie". E' l'opinione di Marc, campione del mondo di MotoGp che ha fatto il punto sul suo infortunio: "La condizione della mia spalla sta migliorando - continua a Sky - nell`operazione o durante la riabilitazione ho avuto un infortunio, il muscolo attorno alla spalla era atrofizzato. Ma negli ultimi giorni prima dell`emergenza coronavirus avevo già ricominciato a fare motocross e mi sentivo meglio. Sarebbe complicato avere una stagione, perché bisognerebbe prendersi dei rischi, non potendo saltare delle gare non ci sarebbe il tempo per recuperare punti. Ma onestamente non ci penso in questo ...