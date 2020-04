Coronavirus, irregolarità in 27 case riposo nel Pavese mentre iniziano i test sierologici in Lombardia. Fontana: “Temo che il ‘bastardo’ possa tornare” (Di venerdì 24 aprile 2020) La Lombardia è la regione d’Italia più colpita dal Coronavirus. Fa discutere la questione della case di riposo, dove sono morti centinaia di ospiti dallo scoppio dell’emergenza. L’Ats di Pavia ha effettuato una serie di verifiche negli ultimi giorni in 27 case di riposo della provincia e in tutti i 27 casi sono emerse irregolarita‘ nella gestione dell’emergenza. I risultati dei controlli sono stati discussi nel corso di un incontro in videoconferenza tra il prefetto Rosalba Scialla, il direttore generale di Ats, Mara Azzi, e i rappresentanti sindacali. In particolare e’ emerso che spesso il personale (infermieri e operatori socio-sanitari) utilizzato per curare i pazienti Covid e’ stato lo stesso anche negli altri reparti delle Rsa, dove erano ospitati anziani non contagiati dal virus. Sono numerosi i dipendenti delle ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Nas : il 17 per cento delle Rsa e strutture simili presenta irregolarità

