Antonello Piroso: “Oggi è morto mio padre. Un uomo per bene. Un calabrese. Un terrone. Provo pena per Vittorio Feltri” (Di giovedì 23 aprile 2020) Addio papà calabrese e terrone. Il giornalista Antonello Piroso piange la morte del suo babbo e lancia una frecciata alle corbellerie dette da Vittorio Feltri contro i meridionali. È stato lo stesso Piroso, oggi conduttore di Virgin Radio, a ricordare la scomparsa del papà su Twitter. “Oggi è morto mio padre. uomo perbene e di specchiata onestà. Un calabrese. Un terrone. Uno dei tanti meridionali emigrati, che dal Nord hanno avuto molto perché al Nord tanto hanno dato”.Poi il tweet si conclude così: “Provo pena per Feltri. È proprio vero: ci lasciano sempre i migliori. Arrivederci, papà”. Piroso fa riferimento a ciò che Feltri ha affermato durante l’ultima puntata di Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano su Rete4. “Credo che in molti casi i meridionali siano inferiori. Cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano Antonello Piroso - morto il papà/ "Era un terrone vero : provo pena per Feltri!"

Addio papà calabrese e terrone. Il giornalista Antonello Piroso piange la morte del suo babbo e lancia una frecciata alle corbellerie dette da Vittorio Feltri contro i meridionali. È stato lo stesso ...

