Microsoft Edge | i retroscena della funzione “Raccolte”

Leggi su windowsinsiders

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L’aggiunta delle Raccolte asostituisce Reading list, presente nell’edizione Legacy, e il team di sviluppo spiega i motiviscelta.– Reading List LaReading List, presente inHTML, serviva da raccoglitore di articoli e notizie con la possibilità di “appuntare” del materiale e accedervi successivamente. Con l’abbandono dello stile Legacy e l’adozione del core Open-Source Chromium il Teamha scelto cosa salvare e cosa abbandonare. In un post, pubblicato sulla Tech Community ufficiale il 17/12/2019, Elliot Kirk ha parlato di una possibile reintroduzione e di quali alternative erano presenti per la sostituzione temporanea di Reading List. Il consiglio principale era di sfruttare la nuovaintegrata, che prende il nome di Raccolte, oppure di sfruttare estensioni esterne come Pocket. ...