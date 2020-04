Matteo Salvini e la polemica sul 25 aprile | sparate da popolarità in calo | “Bello ciao!”

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020)sente scricchiolare la corazza da capitano. Non si spiega diversamente il nervosismo palpabile in questi giorni nelle uscite del leader della Lega. I sondaggi, anche quelli sul suo gradimento come leader, sono in caduta libera. E il Capitano s’innervosisce. Fa giravolte sul tema della ripartenza dopo il Coronavirus e viene sbeffeggiato sui social. Un fatto impensabile fino a poche settimane fa. Oggi l’uscita sul 25con annessasu chi “canta bella ciao e invece dovrebbe lavorare di più”. Un attacco neanche troppo velato alle Sardine che l’hanno contestato per mesi nelle piazze questo inverno. ma soprattutto a quella (piccola) parte della sinistra italiana che ha ancora a cuore il garantismo. Mafa un minestrone, nellasul 25mette dentro tutto: coronavirus, scarcerazioni di detenuti al 41bis con ...