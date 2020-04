Ivana Spagna distrutta | “Tachicardia e attacchi di panico | non dormo più”

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La quarantena è agli sgoccioli, ma gli effetti che avrà sulla psiche e le abitudini delle persone più fragili rischia di protrarsi ancora a lungo: ne è sicura più di tutti, che in collegamento con Eleonora Daniele ha raccontato senza peli sulla lingua la sua difficoltà nell’affrontare la solitudine del lockdown. La cantante, costretta in casa da sola, esclusivamente in compagnia di un collaboratore domestico, sta in questi giorni affrontando demoni più invasivi che mai; su tutti,di, e insonnia cronica. Difficoltà respiratorie,e medicinali per dormire:lotta contro la solitudine negli ultimi giorni di quarantena “Durante glimi manca il respiro e mi viene la tachicardia“, ha raccontatoa Storie Italiane, affrontando di petto le sue personali ...

Questa mattina Ivana Spagna, in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha confessato di soffrire particolarmente la solitudine in questa quarantena che va avanti ormai da ben più di un ...Quarantena difficile per tutti, un po’ di più per Ivana Spagna. La nota cantante ha confidato in collegamento a Storie Italiane di soffrire di continui attacchi di panico in questo periodo complicato.