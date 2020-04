Fase 2, le linee guida Inail su mascherine, spazi e orari di lavoro (Di mercoledì 22 aprile 2020) In vista della Fase 2, con il ritorno progressivo in fabbrica o in ufficio a partire dal 4 maggio, l’Inail ha elaborato un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. Il documento si compone principalmente di due parti: una utile a definire l’ambito di rischio, e ad invidiare in quale di questi ambiti di rischio ricade ogni lavoratore, a seconda del proprio impiego. La seconda contiene le strategie di contenimento del rischio sui luoghi di lavoro. Le classi di rischio Per quanto riguarda la valutazione del rischio vengono prese in considerazioni tre variabili: l’esposizione, ossia la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio durante il lavoro; la prossimità, intesa come caratteristica intriseca di un lavoro tale da non ... Leggi su quifinanza Fine quarantena il 4 maggio - Conte pianifica la Fase 2 con linee guida omogenee

