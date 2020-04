“Fase 2” a Roscigno con la riapertura del cimitero | la decisione del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Riapre ilal pubblico con l’”ok” deldella città di, Pino Palmieri. Laè arrivata stamane quando il primo cittadino, con un’ordinanza sindacale, ha stabilito laal pubblico dell’area cimiteriale a partire da lunedì 27 aprile, i cui cancelli sono rimasti chiusi al pubblico in queste settimane per via dell’emergenza sanitaria nazionale per il contagio da covid-19. Unache giunge a pochi giorni che precedono l’avvio della “fase 2” del post covid-19. “Noi – dice ilPalmieri – ripartiamo da chi non dobbiamo mai dimenticare”. Così, a, la primaparte proprio dall’area sacra sotto il controllo vigile del personale comunale. Ilinfatti, ...