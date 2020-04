Azimut Holding | Consob | Goldman Sachs scende al 2 | 87%

AntonellaCarnev : “Quello del food and beverage – afferma a Fortune Italia Paolo Martini, AD e Direttore Generale di Azimut Holding… -

Ultime Notizie dalla rete : Azimut Holding

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Goldman Sachs è sceso, lo scorso 14 aprile, dal 3,111% al 2,87% nel capitale sociale di Azimut Holding. E' quanto si legge negli aggiornamenti della Consob. La redazione è ...Azimut, la principale realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito in Italia, accelera sul FinTech per convogliare in tempi rapidi, e certi, capitali alle piccole e medie imprese.