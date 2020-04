Asia Argento svela i retroscena di Pechino Express e parla di soldi | “Denunciatemi pure

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 22 aprile 2020)non ha peli sulla lingua e l’ha dimostrato in ogni programma in cui è stata ospite, giudice o concorrente. Ieri durante una diretta Instagram con l’amica di sempre, Vera Gemma, la figlia di Darioha rivelato qualchesue si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. “Io mi ero preparate per 5 mesi con Vera e sono durata 5 giorni. Mi sono rotta il ginocchio, ma anche due dita. Nessuno mi credeva perché non piangevo. Non mi prendevano sul serio perché non frignavo, io il doloro lo so incamerare. Poi in ospedale hanno fatto una pantomima per beccare il mio dolore. Per fortuna non mi potevano riprendere ma a te ti hanno lasciata fuori per poter riprendere il tuo dolore. Lo voglio dire, non me ne f*tte un ca**o, fatemi causa non me ne frega, a me non mi pagano niente, mi hanno pagato il mimino ...