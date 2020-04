A Trappeto e Balestrate tutti negativi i tamponi sui rientrati dal Nord

Leggi su direttasicilia

(Di mercoledì 22 aprile 2020) A, comune in provincia di Palermo,al Covid-19eseguiti sulle persone arrivate in città dopo il 19 marzo. La conferma è arrivata dal primo cittadino del comune costiero palermitano dopo essere stato informato dall’Asp di Palermo. “Il Sindaco è felice di informare la cittadinanza che L’ASP di Palermo ha comunicato ufficialmente in data odierna , chei risultati deidi controllo eseguiti mercoledì 15 Aprile 2020, ai soggetti posti in quarantena arrivati adal 14 marzo 2020, sonoal Covid-19, compreso il tampone di controllo effettuato al nostro concittadino Salvatore Canfora, risultato positivo due settimane fa”. Una bella notizia per i cittadini di. “Visto il brutto periodo che stiamo attraversando, che ci fa ben sperare per il futuro. Nei prossimi giorni ...