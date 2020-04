Yari ancora contro la D’urso ma poi si corregge: “intendevo il programma” (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo la storia choc su Instagram in cui ha scritto: “La D’Urso deve morire”, il figlio di Albano, Yari Carrisi, precisa e parla del programma di Barbara Yari Carrisi (fonte foto: Instagram, @Yaripower) – Barbara D’Urso (Instagram, @barbaracarmelitadurso)Non si fermano le polemiche dopo la storia choc pubblicata su Instagram dal figlio di Albano e Romina, Yari Carrisi Power, che tanto ha fatto discutere per il suo breve ma intenso contenuto che hanno sconvolto il mondo del web e non solo: “La D’Urso (Barbara, ndr) deve morire”. La storia in questione dai toni forti ha suscitato comprensibilmente sconcerto e scalpore, e provocato anche la reazione della sorella, Daniela, che sui social domanda: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? ... Leggi su chenews Romina Power e Yari Carrisi ricordano nonna Jolanda/ "Ci manchi. Ti sento ancora..."

Yari Carrisi choc sulla sorella : “Ylenia è ancora in giro ma ha paura - voglio rivederla…” [FOTO]

Yari Carrisi : "Mia sorella Ylenia è ancora in giro. Lascio che sia lei a fare il primo pasto" (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo la storia choc su Instagram in cui ha scritto: “La D’Urso deve morire”, il figlio di Albano,Carrisi, precisa e parla del programma di BarbaraCarrisi (fonte foto: Instagram, @power) – Barbara D’Urso (Instagram, @barbaracarmelitadurso)Non si fermano le polemiche dopo la storia choc pubblicata su Instagram dal figlio di Albano e Romina,Carrisi Power, che tanto ha fatto discutere per il suo breve ma intenso contenuto che hanno sconvolto il mondo del web e non solo: “La D’Urso (Barbara, ndr) deve morire”. La storia in questione dai toni forti ha suscitato comprensibilmente sconcerto e scalpore, e provocato anche la reazione della sorella, Daniela, che sui social domanda: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? ...

CheDonnait : #YariCarrisi ancora contro #BarbaraDurso! - ilbreano : Volevo fare moltissimi complimenti per le bellissime parole al gran signor Yari. Hai appena fatto una figura di mer… - yari_lisa : @luigidimaio @AJEnglish Ancora proni in avanti. Ma che tristezza - yari_lisa : @RitaCrocifoglio Giusto , come i morti in mare, se il governo è di sinistra tutto tace e va tutto bene , quando è d… - yari_lisa : @RadioSavana Che schifo , e quel prete di merda che ancora è li al suo posto. -