WhatsApp, le videochiamate di gruppo ospiteranno fino a 8 persone (Di martedì 21 aprile 2020) (Foto: Wabetainfo)Una succulenta anticipazione su una futura possibile funzione di WhatsApp emerge ancora una volta dalle versioni Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in occidente. Così come svelato nelle scorse ore, infatti, si sta perfezionando la possibilità di effettuare videochiamate con fino a otto utenti coinvolti. Ancora una volta l’anticipazione arriva dal vero punto di riferimento sulle novità prossime venture di WhatsApp ossia Webetainfo che ha analizzato in ogni dettaglio la recente versione 2.20.133 di WhatsApp Beta che si rivolge naturalmente ai possessori di smartphone con sistema operativo Android e iOS. Si tratterebbe peraltro della naturale evoluzione di un percorso intrapreso da qualche mese che ha visto prima la funzione per avviare all’istante una chiamata di gruppo quando massimo cinque ... Leggi su wired Whatsapp - più di 4 partecipanti nelle videochiamate : l’aggiornamento

