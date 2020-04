Vigorito | «Maxi ritiro? Ma un operaio quando finisce di lavorare va a casa o dorme in

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Benevento, Oreste, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. “Questo virus era l’ultima cosa di cui aveva bisogno questo paese. Avevamo i primi segnali di ripresa dopo la crisi del 2009, questa epidemia per noi è stata una mazzata dalla quale sarà difficile risalire, sicuramente però ce la faremo come fu per i nostri genitori e nonni, colpiti da altri cataclismi”.ha detto di essere stato colpito dalle morti e dalle sofferenze dei ricoverati in ospedale e dal fatto che l’emergenza abbia colpito soprattutto il Nord, che è sempre stato un modello. “Quello che mi ha lasciato allibito è che tutto si sia aggravato maggiormente in quelle regioni che per noi del Sud sono sempre state esempio di efficienza e laboriosità, che hanno affrontato e combattuto una battaglia con risultati meno ...