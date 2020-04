Un italiano su 10 è entrato a contatto col Covid-19

(Di martedì 21 aprile 2020) L'Istituto Superiore di Sanità dà la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Il 90% degli italiani non è immune al Coronavirus, quindi chiedere la riapertura di tutte le attività produttive prima del 4 maggio, giorno in cui scadrebbe il lockdown in Italia, non è possibile. L'ISS chiede cautela e si rivolge a quei governatori (in primis Fontana della Lombardia, seguito però a ruota dai colleghi di Veneto, Piemonte e Sicilia) che chiedono di poter riaprire le aziende prima della data prevista dal governo centrale.Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, in occasione di una recente conferenza stampa della Protezione Civile spiega:Al momento c’è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute acol virus e capire qual è la circolazione. Ci sono stime variabili da regione a regione ma in ...

Fra_FA7 : @eli08750519 Esattamente, è la classica canzone che incontra il gusto dell’italiano medio. Un po’ come due anni fa,… - thesicilianboy : @trash_italiano tutto molto strano Yari e un uomo dolcissimo con una educazione esemplare, nn penso sia stato lui… - MaragnoThomas : @animaleuropeRMP @_Telldo_ @borghi_claudio @fedelambert1 Veneto da parte Padre; Friulano da parte Madre; Italiano d… - luigistat : RT @tokkuztara: Durante il #lockdown Il 55% degli italiani ha consumato più #cibo. 1/3 è riuscito anche a risparmiare. Un italiano su 4 si… - damico_carlo : @mara_carfagna @siamoVoceLibera @repubblica Draghi non è mai entrato nell'agone politico e comunque sarebbe un nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : italiano entrato

Farò di tutto per trovare spazio". Come sta trascorrendo queste settimane in Italia con il coronavirus? "Vivere questo momento me è stato una pazzia. Nessuno sapeva bene cosa fosse questa pandemia e ...Su questo sito utilizziamo cookie per facilitare la navigazione, analizzare il traffico e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in c ...