Rudi Garcia: «Roma? Avevo un gruppo di lupi, la Juve era più esperta» (Di martedì 21 aprile 2020) Rudi Garcia ricorda la sua esperienza alla Roma e il duello in Serie A con la Juventus: le parole del tecnico francese Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista nel corso del collegamento con gli studi di Sky Sport. Dall’emergenza Coronavirus ai trascorsi con la Roma: ecco le parole dell’allenatore del Lione. CORONAVIRUS – «Ripartenza Ligue 1 a giugno? In Francia la situazione è la stessa dell’Italia ma con una settimana di ritardo. Ci sono tanti dibattiti sul sapere se possiamo riprendere allenamenti o no. Se dobbiamo mantenere una distanza non si può giocare a calcio. Ci si può allenare in piccoli gruppi, ma una partitella non si può fare. Al momento mi sembra complicato riprendere. Chat Whatsapp con gli altri allenatori? Ho creato il gruppo per un’unica ragione. E’ per aiutare i nostri eroi: gli infermieri, i ... Leggi su calcionews24 Rudi Garcia non è convinto : “Tornare a giocare partite ogni 2-3 giorni? Una follia”

Rudi Garcia ricorda la sua esperienza alla Roma e il duello in Serie A con la Juventus: le parole del tecnico francese Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista nel corso del collegamento con gli ...

