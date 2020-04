Gazzetta | salgono le quotazioni di Mertens all’Inter

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) Lediall’Inter riall’improvviso, scrive ladello Sport. Il club nerazzurro vuole accaparrarsi uno svincolato per rinforzare e completare l’attacco. I due nomi nel mirino sono Giroud e, ma è da escludere che l’idea sia di tesserarli entrambi. “Hanno pretese economiche importanti, legittimate da una carriera ad alto livello, e per averli è più che probabile che sia necessario un bonus immediato alla firma. Prenderli entrambi non rientra forse nei progetti e nelle politiche del club. Ma una aggiunta di uno svincolato è nei progetti, eccome”. Fino ad ora la trattativa più avanzata era quella per Giroud. L’accordo era vicino, anche se non definito: biennale con opzione per il terzo anno e ingaggio ridotto rispetto agli 8 milioni attuali. Ma la clausola che lega il ...