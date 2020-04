Foggia, vanno a trovare il fratello in obitorio e vengono multati (Di martedì 21 aprile 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a San Paolo di Civitate. Uno dei fratelli scrive ironicamente: "Ringrazio i carabinieri" Si erano recati davanti all'obitorio del cimitero di San Paolo di Civitate, un piccolo Comune in provincia di Foggia, per dare un ultimo saluto, seppur a distanza, al fratello morto improvvisamente il giorno di Pasqua, ma sono stati multati per essersi allontanati dalle loro abitazioni. I protagonisti della vicenda sono tre uomini. Il fatto è accaduto circa una settimana fa, ma se ne ha notizia solo adesso. Salvatore Antonelli è venuto a mancare il giorno di Pasqua, a stroncarlo un arresto cardiaco, come si legge sul quotidiano locale "FoggiaToday". Nel piccolo paese del Foggiano che conta poco più di cinquemila abitanti, l'uomo era molto conosciuto perché era il presidente dell' "Asd San Paolo", la ... Leggi su ilgiornale Foggia - vanno all’obitorio per piangere il fratello morto a 49 anni : multati

Risultati Serie D/ Classifiche gironi : Notaresco - Foggia e Palermo vanno ko! (Di martedì 21 aprile 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a San Paolo di Civitate. Uno dei fratelli scrive ironicamente: "Ringrazio i carabinieri" Si erano recati davanti all'del cimitero di San Paolo di Civitate, un piccolo Comune in provincia di, per dare un ultimo saluto, seppur a distanza, almorto improvvisamente il giorno di Pasqua, ma sono statiper essersi allontanati dalle loro abitazioni. I protagonisti della vicenda sono tre uomini. Il fatto è accaduto circa una settimana fa, ma se ne ha notizia solo adesso. Salvatore Antonelli è venuto a mancare il giorno di Pasqua, a stroncarlo un arresto cardiaco, come si legge sul quotidiano locale "Today". Nel piccolo paese delno che conta poco più di cinquemila abitanti, l'uomo era molto conosciuto perché era il presidente dell' "Asd San Paolo", la ...

zazoomnews : Foggia, vanno all’obitorio per piangere il fratello morto a 49 anni: multati - adorno_maiani : @RaiNews Ancora? Prima un paesino vicino a Foggia..mo' qui.!! Ma questi sono scemi!!?? 22mila cadaveri - persone e… - LucaMarelli72 : [16] Foggia, Stadio Zaccheria, 5 maggio 2002. Se si parla di quel giorno, tutti i ricordi vanno all'Olimpico di Rom… - marcodifabbrica : RT @stanzaselvaggia: Nel paese focolaio di San Marco in Lamis, provincia di Foggia, un centinaio di persone in piazza tra cui il sindaco pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia vanno Foggia, vanno a trovare il fratello in obitorio e vengono multati il Giornale La Puglia cantautoriale di Gerardo Tango: la consapevolezza del cantautore

Lui è Gerardo Tango, cantautore sopraffino ed in ogni canzone troverete il suo cuore nel raccontare storie che diventano quasi poesie ed una speranza tra mille sfaccettature che vanno dal folk allo ...

La bomba, l'auto, il complice e la ‘sparizione’: “Ecco come abbiamo incastrato Antonio”

Difatti, i due uomini avevano sofferto un contestuale periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Foggia, tra il 2014 e 2015 ... proprio quella stessa sera, vanno a casa di “Antonio” con cui ...

Lui è Gerardo Tango, cantautore sopraffino ed in ogni canzone troverete il suo cuore nel raccontare storie che diventano quasi poesie ed una speranza tra mille sfaccettature che vanno dal folk allo ...Difatti, i due uomini avevano sofferto un contestuale periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Foggia, tra il 2014 e 2015 ... proprio quella stessa sera, vanno a casa di “Antonio” con cui ...