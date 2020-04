Evento Xbox | Microsoft annuncerà Xbox Lockhart e le cuffie wireless?

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 21 aprile 2020) Secondo gli ultimi rumor, in occasione dell’pianificato per maggio,potrebbe annunciareSeries S () e un nuovo paio diSeries S eSeries S, nome in codice, dovrebbe essere il punto di ingresso alle console di nuova generazione e andrà a sostituireOne X. Si tratta di una console pensata per essere accessibile a tutti ed economica, nonostante ciò, non rinuncerà ad alcuni aspetti che offriranno a un’esperienza di nuova generazione: GPU da 4 Teraflop Memorie NVME Ray-tracing limitato, dato che le attualistereo persono state lanciate nel 2014, potrebbe annunciarne un nuovo paio. Le nuovedovrebbero integrare sia Bluetooth che, ciò permetterà di usarle senza cavi su, PC e dispositivi mobili. Cosa ne ...