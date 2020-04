Diretta Conte Informativa Senato e Camera “Fase 2 e riaperture | ecco la strategia”

borghi_claudio : Domani conte in parlamento senza il disturbo del voto. I discorsi però restano a verbale e ci sarà diretta televisi… - AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] Zaia vuole ripartire subito: ma ce lo possiamo permettere? Bella intervista di Sallusti a Conte.… - SkyTG24 : #Coronavirus C'è attesa per l'informativa che il premier #Conte terrà alle 15 in Senato e poi alle 17 alla Camera - TerzoTempo54 : RT @DSantanche: In diretta dal #Senato: #Conte prende la parola, chissà quante bugie racconterà...#coronavirus - FeliceAquila : RT @Andunedhel: Commenti presi ad intervalli random durante il discorso di #Conte in diretta dal Senato sul canale Youtube. Notevole... #… -

Diretta Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Diretta Conte