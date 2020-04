"Cosa farai quando esci?". Un sito raccoglie i desideri degli italiani (Di martedì 21 aprile 2020) “Che farai quando esci?”. Questa è la domanda che più frequentemente gli italiani si stanno ponendo. Per questo “Idib Group”, un team di professionisti del digitale provenienti da Messina ma con sedi anche a Milano e Chicago, ha deciso di creare quandoesco.it. L'idea è semplice: si tratta di una lavagna virtuale sulla quale è possibile lasciare il proprio pensiero, la propria personale risposta a quel quesito comune. “Siamo convinti – spiega al quotidiano online locale Messina Today Francesco Stagno d'Alcontres, CEO e progettista dei servizi digitali di Idib Group - che oggi serva offrire alle persone un'occasione per esprimere, almeno virtualmente, la propria libertà, con l'obiettivo di creare un luogo pieno di sola positività all'interno del quale ognuno possa contribuire, con il proprio piccolo ... Leggi su agi (Di martedì 21 aprile 2020) “Che?”. Questa è la domanda che più frequentemente glisi stanno ponendo. Per questo “Idib Group”, un team di professionisti del digitale provenienti da Messina ma con sedi anche a Milano e Chicago, ha deciso di creareesco.it. L'idea è semplice: si tratta di una lavagna virtuale sulla quale è possibile lasciare il proprio pensiero, la propria personale risposta a quel quecomune. “Siamo convinti – spiega al quotidiano online locale Messina Today Francesco Stagno d'Alcontres, CEO e progettista dei servizi digitali di Idib Group - che oggi serva offrire alle persone un'occasione per esprimere, almeno virtualmente, la propria libertà, con l'obiettivo di creare un luogo pieno di sola positività all'interno del quale ognuno possa contribuire, con il proprio piccolo ...

