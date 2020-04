Barba D’Urso commenta la relazione tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso (Di martedì 21 aprile 2020) Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati nuovamente insieme, come ha confermato il cantante di Cellino San Marco. A commentare la loro relazione ci ha pensato Barbara D’Urso, la quale ha deciso di esprime il suo parere sul ritorno di fiamma tra i due. Come è noto a tutti, Loredana Lecciso e Albano Carrisi sono attualmente tornati insieme. Lo ha confermato lo stesso cantate di Cellino San Marco, il quale in un’intervista ha confessato di aver vissuto in segreto una love story con la showgirl pugliese, lontani dai riflettori. Barbara D’Urso, in veste di amica sia del cantante che della showgirl, ha deciso di fare un commento sulla vicenda, dicendo il suo punto di vista. Lo ha fatto nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, nella quale ha parlato del triangolo amoroso tra Albano ... Leggi su bigodino Paola Perego contro Barbara D’Urso : l’emoticon che vale più di mille parole

