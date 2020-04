Balcony Stories i canali ViacomCBS raccontano storie dai balconi del mondo (Di martedì 21 aprile 2020) Raccontare la quarantena dai balconi e dalle finestre del mondo. Protagonisti soprattutto delle prime fasi della pandemia quando la voglia di reagire era ancora forte, i balconi sono tra i simboli della reazione al Coronavirus. ViacomCBS International Studios (VIS) porta i balconi al centro di Balcony stories: una speciale raccolta di storie raccontate dai balconi e dalle finestre di tutto il mondo, direttamente dalle persone che con coraggio e grande senso di responsabilità affrontano ogni giorno il particolare momento storico che stiamo tutti vivendo. Un modo creativo per celebrare la pazienza, lo sforzo e l’animo allegro di chi, nonostante tutto, non rinuncia ad un sorriso. I contenuti, prodotti da VIS (ViacomCBS International Studios) in collaborazione con Fremantle, saranno creati sia dai volti dei brand, sia dagli utenti della rete che ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 21 aprile 2020) Raccontare la quarantena daie dalle finestre del. Protagonisti soprattutto delle prime fasi della pandemia quando la voglia di reagire era ancora forte, isono tra i simboli della reazione al Coronavirus.International Studios (VIS) porta ial centro di: una speciale raccolta diraccontate daie dalle finestre di tutto il, direttamente dalle persone che con coraggio e grande senso di responsabilità affrontano ogni giorno il particolare momento storico che stiamo tutti vivendo. Un modo creativo per celebrare la pazienza, lo sforzo e l’animo allegro di chi, nonostante tutto, non rinuncia ad un sorriso. I contenuti, prodotti da VIS (International Studios) in collaborazione con Fremantle, saranno creati sia dai volti dei brand, sia dagli utenti della rete che ...

Raccontare la quarantena dai balconi e dalle finestre del mondo. Protagonisti soprattutto delle prime fasi della pandemia quando la voglia di reagire era ancora forte, i balconi sono tra i simboli

