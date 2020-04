Spadafora frena il calcio “Non certa ripartenza allenamenti e gare”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Avro' un incontro mercoledi' con la Figc che mi presentera' nel dettaglio il protocollo, che riguarda prevalentemente gli. Lo valuteremo insieme, ma se vogliamo essere molto chiari io oggi non do assolutamente perne' la ripresa del campionato ne' quella deglidal 4 maggio”. Lo ha dichiarato il ministro per le politichegiovanili e lo sport Vincenzointervenuto a Tg2 Post,ndo cosi' gli entusiasmi di quanti davano ormai perla ripresa deglia partire dal prossimo 4 maggio.“Inevitabilmente il mondo deldeve ripartire, speriamo il prima possibile – ha aggiunto– ma nessuna riapertura si puo' dare perse non capiamo che esistono le condizioni nel Paese. Il 4 maggio e' il giorno in cui l'Italia comincera' pian piano a ripartire, ma ora dobbiamo capire ...