Salvini da Giletti continua a dire che la Lombardia non poteva istituire zone rosse perché serviva l’esercito (Di lunedì 20 aprile 2020) L’ennesima ospitata di Matteo Salvini da Giletti, nella domenica sera del 19 aprile, ha portato con sé questioni nuove e risposte vecchie. La Lombardia a trazione leghista, con il presidente della regione Attilio Fontana, è rimasta sempre al centro del dibattito sull’efficacia delle misure intraprese in questa emergenza coronavirus. Soprattutto quella di non istituire una zona rossa nella Bergamasca, a inizio marzo, quando si stava già delineando una situazione critica ad Alzano e Nembro, con un numero eccessivo di morti e di contagi. LEGGI ANCHE > Travaglio contro Gallera: «Tra una televendita e l’altra si è accorto che poteva istituire le zone rosse in Lombardia» Salvini da Giletti e le parole sulle zone rosse in Lombardia Al leader della Lega è stato chiesto ancora per quale motivo la Lombardia non abbia deciso ... Leggi su giornalettismo "Quanto vale Repubblica". Salvini li umilia in diretta da Giletti : occhio alle sue spalle

