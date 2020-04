Latina, neonata in ospedale con morsi e ossa rotte: aperta un’inchiesta (Di lunedì 20 aprile 2020) La neonata è stata portata in ospedale dalla madre perché non smetteva di piangere. I medici hanno poi scoperto che aveva costole rotte, contusioni e morsi. E’ stata la madre a portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: non riusciva a farla smettere di piangere. “Non so cosa le succede, si lamenta … L'articolo Latina, neonata in ospedale con morsi e ossa rotte: aperta un’inchiesta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Latina - neonata in ospedale con morsi e costole rotte : indaga la Procura

