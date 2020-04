I carabinieri fermano un funerale e il prete parla di “Russia Sovietica” (Di lunedì 20 aprile 2020) Succede a Soncino, in provincia di Cremona, ed è solo una delle tante storia di cronaca che affollano questi giorni di lockdown nazionale. Protagonista un parroco di provincia che, in spregio delle direttive sanitarie nazionali, sceglie comunque di celebrare un funerale di una vittima di Covid-19 di fronte a molti fedeli. Una funzione interrotta dai carabinieri per evidente violazione delle direttive del DPCM in materia di emergenza che però ha scatenato immediatamente la dura reazione del prelato, come riportato dal sito LaProvinciadiCremona.it: «E’ rispetto questo? Un carabiniere che interrompe una messa arrivando sull’altare? In una chiesa di 350 metri quadrati con dentro 13 persone di cui 6 che piangono un defunto? Dove siamo, nella Russia sovietica?» avrebbe dichiarato Don Lino Viola che avrebbe poi tirato dritto, portando a conclusione al ... Leggi su giornalettismo Salerno - i carabinieri fermano sei persone sulla spiaggia

Treviso - i carabinieri lo fermano per i controlli e lui li insulta : fermato marocchino

