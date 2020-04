Coronavirus: triplicata la mortalità per infarto, la gente evita gli ospedali (Di lunedì 20 aprile 2020) Secondo le stime e le previsioni di uno studio basato sull’esperienza clinica del Centro Cardiologico Monzino di Milano, che conferma analoghi dati internazionali, in Italia, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, è quasi triplicata la mortalità per infarto acuto e sono diminuite del 40% le procedure salvavita di cardiologia interventistica perché la gente evita gli ospedali. Se questa tendenza dovesse continuare, si temono più morti per infarto rispetto a quelli direttamente associati alla pandemia. “Dall’inizio dell’epidemia Covid, i pazienti arrivano in ospedale in condizioni sempre più gravi, spesso già con complicanze aritmiche o funzionali, che rendono molto meno efficaci le terapie che da molti anni hanno dimostrato di essere salvavita nell’infarto come l’angioplastica coronarica ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 20 aprile 2020) Secondo le stime e le previsioni di uno studio basato sull’esperienza clinica del Centro Cardiologico Monzino di Milano, che conferma analoghi dati internazionali, in Italia, dall’inizio dell’emergenza, è quasila mortalità peracuto e sono diminuite del 40% le procedure salvavita di cardiologia interventistica perché lagli. Se questa tendenza dovesse continuare, si temono più morti perrispetto a quelli direttamente associati alla pandemia. “Dall’inizio dell’epidemia Covid, i pazienti arrivano in ospedale in condizioni sempre più gravi, spesso già con complicanze aritmiche o funzionali, che rendono molto meno efficaci le terapie che da molti anni hanno dimostrato di essere salvavita nell’come l’angioplastica coronarica ...

