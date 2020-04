Coronavirus | le “case” per i bimbi con i genitori ricoverati in ospedale

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Le prime tre bambine, tre sorelle, sono arrivate il giorno di Pasquetta. Sono state le prime ospiti, a Torino, di Casa Combo, una casa di accoglienza temporanea dedicata ai bambini e ragazzi che hanno i genitori ricoverati in ospedale per Covid 19. Entro la prossima settimana gli ospiti dovrebbero essere una quindicina quelli accolti dall’Opera Torinese del Murialdo che, con le cooperative EduCare e Liberitutti. È la risposta arrivata alla richiesta urgente del comune di Torino per «far vivere loro un’esperienza meno traumatica possibile», spiega Antonio Di Donna di EduCare.