Bologna | un nigeriano aggredisce l’autista di un bus e i poliziotti Due agenti finiscono

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Paura su un autobus di, dove unha dato letteralmente in escandescenze. Ha iniziato a danneggiare il mezzo a bordo del quale si trovava. Poi si è scagliato contro gliin seguito alla richiesta di intervento da parte dell’autista. L’episodio è stato segnalato dai quotidiani locali . Glisi trovavano impegnati in un’operazione di pattugliamento intorno via Mazzini. Verso la mezzanotte sono stati fermati dal conducente di un autobus della società Trasporto passeggeri Emilia-Romagna. L’uomo ha mostrato aglicosa stava accadendo a bordo del mezzo: il giovanestava seminando il caos. Salito alla fermata di piazzale Atleti Azzurri, lo straniero non era più sceso dal bus, danneggiando il mezzo e a sfogando la propria ...