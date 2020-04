Anzio | ‘La Voce di Falasche’ e Amministrazione insieme per dare supporto alle famiglie in

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’Associazione Ladi Falasche ha donato una fornitura di generi alimentariin difficoltà del territorio. Da giorni le due volontarie dell’Associazione collaborano attivamente con il Comune di, presso la sede di Villa Corsini Sarsina, nella preparazione dei pacchi, con i prodotti di prima necessità per le persone bisognose. Anche questa mattina il pulmino dell’Ente, condotto da un’autista comunale, è partito per consegnare, a trentacinque, forniture di generi alimentari e prodotti per l’igiene della casa e della persona.: ‘Ladi Falasche’ eperin difficoltà su Il Corriere della Città.