Viminale | ieri controllate oltre 257mila persone 26 denunciati per violazione della

Leggi su blogo

(Di domenica 19 aprile 2020) Anche oggi il Ministero dell'Interno ha comunicato i dati sui controlli effettuati dalle forze di polizia nella giornata di, sabato 18 aprile 2020. C'è sempre particolare attenzione nel weekend per evitare spostamenti non giustificati da reali motivi di necessità, per questo vengono incrementate le forze in campo., secondo i dati del, sono state257.227e 92.264 esercizi e attività commerciali e questi sono i numeri delledenunciate o multate:- 8.742 sanzioni amministrative contestate - 57 denunce per falsa dichiarazione o attestazione - 26 denunce perdei divieti legati alla quarantena - 151 sanzioni ai titolari di attività/esercizi commerciali - 35 provvedimenti di chiusura di attività/esercizi commercialiRicordiamo che i controlli sono cominciati dall'11 marzo e, secondo i dati del...