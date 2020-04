Terremoto, scossa nell’Oltrepò Pavese: nessun danno. L’Etna torna ad eruttare (Di domenica 19 aprile 2020) Questa notte ci sono state due scosse in Calabria ed Emilia Romagna, senza riportare danni o persone ferite mentre sono di pochi giorni fa le scosse nel siracusano. I fenomeni sismici continuano ad interessare la Penisola, da sempre molto attiva geologicamente. Ne è la prova l’Etna, che ha ricominciato ad eruttare con una colata lavica dal cratere di Sud-Est. Un altro sciame sismico ha interessato la provincia di Pavia, dove l’Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3.7 della scala Richter alle 11.52. Terremoto a Pavia: registrate due scosse Nell’Oltrepò Pavese si sono registrate questa mattina 2 scosse di Terremoto. La prima alle 7.16 a Brallo di Pregola, di magnitudo 2.9 con profondità di 17 km. La seconda scossa si è avuta a Montalto Pavese ed è stata più consistente. La magnitudo è di 3.7 con una ... Leggi su thesocialpost Terremoto nel Pavese : scossa di magnitudo 3.7

