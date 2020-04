Tafferugli a Torino, poliziotti arrestano due rapinatori ma antagonisti cercano di impedirlo: decine di persone si radunano in strada [VIDEO] (Di domenica 19 aprile 2020) Momenti di tensione alla periferia nord di Torino, in corso Giulio Cesare, a seguito dell’arresto dei presunti autori di una rapina a un anziano a cui sarebbe stata strappata dal collo una catenina d’oro. A quando si apprende, quando gli agenti stavano procedendo al fermo dei due presunti rapinatori, ora portati in commissariato, decine di persone, identificate dalla polizia come appartenenti all’area antagonista, hanno contestato, e tentato di ostacolare, l’intervento degli agenti. Sul posto sono giunti a rinforzo altri agenti. Ora è in corso l’identificazione. Sul posto si sono radunate una cinquantina di persone che hanno dato vita a una contestazione. “Il virus – ha detto un dimostrante – lo hanno portato in giro loro. Ci stanno facendo ammalare, ci stanno ammazzando e non ci danno i soldi per sopravvivere. E’ ora di ... Leggi su meteoweb.eu Torino - tafferugli e tensioni in corso Giulio : gente inveisce contro i poliziotti che arrestano rapinatori

