Nvidia svela RTX Voice | plugin che migliora la soppressione dei rumori nei sistemi con

(Di domenica 19 aprile 2020) Le GPUGeForce RTX sono in circolazione già da un po', ma ancora non hannoto il loro pieno potenziale. Per rendere queste schede video ancora più appetibili,ha annunciato l'arrivo di un nuovo, RTX.Questa app, disponibile da oggi per il download, mira a rimuovere idi sottofondo dai vostri dispositivi di registrazione. Come suggerisce il nome stesso, ilè disponibile solo per chi è in possesso di una GPU RTX, dato che sfrutta le capacità IA costruite all'interno della scheda per poter funzionare.Ilmigliorerà non solo le registrazioni durante le vostre partite videoludiche, ma sarà compatibile anche con diverse applicazioni, come Discord, Slack, Twitch Studio, OBS e altri, sfruttati da molti per videomaking e videoconferenze. Leggi altro...