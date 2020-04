LIVE F1 | GP Cina virtuale in DIRETTA | cominciano le qualifiche a Shanghai! Charles

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020) 19.07 L'attesa è finita, si comincia!! 18 minuti a disposizione per andare a caccia della pole! 19.05 Comincerà con qualche minuto di ritardo il turno di qualifica da 18 minuti. Vedremo quali saranno le condizioni meteo sulla pista di Shanghai… 19.00 Sarà interessante vedere lo spagnolo Carlos Sainz al debutto assoluto in un evento Esport con la McLaren. Tra pochissimo dovrebbero cominciare le prove ufficiali! 18.58 La Ferrari, rispetto alla scorsa tappa, schiera il britannico Callum Ilott al fianco diLeclerc con l'obiettivo di portare entrambe le Rosse sul podio. 18.55 Grande curiosità per vedere all'opera al volante sulla piattaforma di gioco di F1 2019 due protagonisti del calcio internazionale come il portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois (con Red Bull) e ...