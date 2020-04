In isolamento forzato, lui uccide lei con un colpo di fucile, poi si costituisce (Di domenica 19 aprile 2020) Un uomo di 47 anni, Antonio Vena, ha ucciso la sua compagna, Alessandra Cità, con un colpo di fucile. I due erano originari della Sicilia e si erano ritrovati a Milano. Portavano avanti una relazione da circa nove anni, ma lei voleva lasciarlo. Tuttavia, a causa dell'isolamento forzato imposto dalle attuali norme sul contenimento del contagio da coronavirus, aveva accettato di ospitarlo presso la sua casa a Truccazzano, nel milanese, nonostante lui fosse di base a Bressanone, in provincia di Bolzano.Questa notte, intorno alle 2, lui, che di mestiere fa la guardia venatoria, l'ha uccisa con un colpo di fucile, poi si è costituito presentandosi alla Caserma dei Carabinieri di Cassano d'Adda. Ha confessato tutto quello che ha fatto. I Carabinieri si sono recati sul luogo del delitto e hanno trovato il cadavere della donna riverso sul letto, in una pozza di sangue.Lì ... Leggi su blogo 9 cose che ci insegnerà questo periodo di isolamento forzato

