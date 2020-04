Buon compleanno Gianrico Tedeschi, Massimo d’Alema… (Di lunedì 20 aprile 2020) Buon compleanno Gianrico Tedeschi, Massimo d’Alema… …Myriam Bru, Romano Misserville, Luigi Maifredi, Ryan O’Neil, Ortensio Zecchino, Jessica Lange, Francesco Prina, Andrea Agostinelli, Gero Grassi, Paolo Barilla, Roberto Cotti, Leonardo Manera, Gabriella Germani, Mario Staderini, David Checa, Ermal Meta, Angelo Tofalo, Chedric Seedorf… Oggi 20 aprile compiono gli anni: Gianrico Tedeschi, attore, doppiatore (cento anni); Giuseppe Barbero, economista, sociologo; Giovanni Micali, medico; Myriam Bru, attrice; Romano Misserville, politico, avvocato; Tuccio Musumeci, attore; Carlo Mupo, ex calciatore; Modestino Acone, politico, avvocato; Ezio Ranaldi, musicista, compositore; Amalia Ercoli-Finzi, scienziata, ingegnera; Aldo di Gennaro, fumettista; Susy Andersen (Maria Antonietta Golgi), attrice; Maria Cristina Brancucci, cantante, doppiatrice; ... Leggi su romadailynews Buon Compleanno Marisa Laurito - Lilli Gruber…

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno, Sara! Il Capoluogo.it Buon Compleanno Marisa Laurito, Lilli Gruber…

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giuseppe Fanfani, avvocato, politico; Dante Lodrini, ex calciatore, allenatore; Sandro Petraglia, sceneggiatore, regista; Giorgio Piccolo, politico; Attilio Romero, ...

Tecnologia e storia, buon compleanno al Palazzo delle Poste Viaggio nel cuore pulsante dei servizi e del controllo sui software

Ormai il palazzo delle poste di via Pellicceria c’è perchè ci deve essere. E’ talmente ‘di corredo’ a quella parte di Firenze che nel 2017, anno del suo centenario dall’inaugurazione, nessuno si è sog ...

