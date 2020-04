"Aperture per regione", "In ritardo". Scontro sulla fine del lockdown (Di domenica 19 aprile 2020) Serena Pizzi Da Fazio Patuanelli parla di "regionalizzazione delle riAperture". Il presidente di Confindustria: "Tardi per la fase 2" Far uscire il Paese dal lockdown è un argomento di forte discussione negli ultimi giorni. Alcune regioni del Nord, infatti, premono affinché la riapertura - seppur graduale - avvenga il 4 maggio, altre (come il Veneto) sperano in un allentamento delle misure già nei prossimi giorni. In queste dichiarazioni d'intenti il Sud giura di barricarsi. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ad esempio, si è detto pronto a chiudere i confini regionali. "Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c'è il contagio così forte - aveva detto solo qualche giorno fa - la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un'ordinanza per vietare l'ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni". E ... Leggi su ilgiornale Coronavirus Italia - Patuanelli : ragionare per regionalizzare aperture

