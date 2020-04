Quattro anni dopo dopo la morte di sua madre, trova qualcosa su internet che la fa scoppiare in lacrime. (Di sabato 18 aprile 2020) La perdita di una persona cara provoca un immenso dolore nel cuore, ed è molto difficile recuperare mentre si impara a vivere con il vuoto dell’assenza. La tristezza ci spinge a cercare “segni” che ci facciano rivivere i ricordi della persona che non c’è più; il loro odore, i loro gesti, qualsiasi caratteristica che ci trasporta ai momenti che custodiamo. Danny Wu è una donna taiwanese di 43 anni, ha dovuto affrontare la tragica morte di sua madre che ha perso la battaglia contro il cancro del colon Quattro anni fa. Un giorno cercando l’indirizzo di casa sua attraverso Google Street View, fu sorpresa di vedere l’immagine di sua madre seduta di fronte a quella che era la sua casa. “Volevo solo piangere quando l’ho vista”, ha detto Danny Wu. Non riuscì a contenere le lacrime e decise di ... Leggi su bigodino Al Bano confessa : “Quattro anni in segreto con la Lecciso”. E su Romina cambia idea

Al Bano : “Io e Loredana Lecciso? Da quattro anni…”. Ecco la verità tra loro

Al Bano : "La crisi con Loredana Lecciso superata da quattro anni" - (Di sabato 18 aprile 2020) La perdita di una persona cara provoca un immenso dolore nel cuore, ed è molto difficile recuperare mentre si impara a vivere con il vuoto dell’assenza. La tristezza ci spinge a cercare “segni” che ci facciano rivivere i ricordi della persona che non c’è più; il loro odore, i loro gesti, qualsiasi caratteristica che ci trasporta ai momenti che custodiamo. Danny Wu è una donna taiwanese di 43, ha dovuto affrontare la tragicadi suache ha perso la battaglia contro il cancro del colonfa. Un giorno cercando l’indirizzo di casa sua attraverso Google Street View, fu sorpresa di vedere l’immagine di suaseduta di fronte a quella che era la sua casa. “Volevo solo piangere quando l’ho vista”, ha detto Danny Wu. Non riuscì a contenere le lacrime e decise di ...

ilfoglio_it : Domani sul Foglio ricorderemo Massimo Bordin, ma oggi non dimentichiamo il nostro Stefano Di Michele, a quattro ann… - virginiaraggi : La tua lucidità e il tuo acume sarebbero stati profondamente utili in questo periodo d'emergenza. Oggi come quattro… - Mov5Stelle : Sono passati quattro anni e tu sei con noi, sempre. Nelle prossime settimane nascerà Futura, lo spazio on demand d… - tolu4794_l : RT @tolu4794_l: #luigidimaio Ma sarà meglio avvertire i cinesi, (Mr. Ping) che già quattro anni fa si parlava in Italia dei rischi che il… - massimobottini : @solo_Roby Una decina di anni fa ho lavorato a MI per circa quattro anni. La mia ditta era in zona Abbiategrasso, a… -